السعودية | الحصيني: موسم “المراويح” ضعيف حتى الآن رغم بعض السيول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، إن أكثر من نصف موسم “المراويح” قد مضى، مشيرًا إلى أن موجات الغبار التي شهدتها بعض الخليج 365 كانت متوقعة، وتُعد مؤشرًا على ضعف الموسم هذا العام حتى الآن.

وأوضح الحصيني أن السبب في ذلك يعود إلى قلة الأمطار، رغم تسجيل بعض السيول، إلا أنها كانت محدودة النطاق ووقعت في مناطق ضيقة.

وأضاف: “نتفاءل بالخير في قادم الأيام”، موصيًا في ختام حديثه بالإكثار من الاستغفار، قائلاً: “لعل الله يرحمنا”.

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