شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب موسم الحج.. 8 نصائح لسلامة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

تجنب التجمع عند مداخل السلالم استخدام السلالم بالاتجاه الصحيح لا تقف في الممرات للتصوير لا تمشي عكس السير تجنب الوقوف على السياج ارتد الكمامة أثناء الازدحام لا تستخدم المقابس الكهربائية الشحن الأجهزة الذكية ساهم بالالتزام بإرشادات التفويج





أخبار متعلقة

تقديم التوعية الشرعية لضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - توجه الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، جهودها لخدمة ضيوف الرحمن وفق معايير السلامة والأمن في الحرم المكي، مع بدء توافد الآلاف من الحجاج على المملكة مع اقتراب موسم الحج.وقدمت "العناية بشؤون الحرمين"، عددَا من النصائح لضيوف الرحمن لسلامتهم وهي كالتالي:نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، عددًا من البرامج التوعوية الشرعية والخدمات لضيوف الرحمن حج عام 1446هـ.وتستهدف الوزارة أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر واطمئنان، تماشيًا مع رسالة المملكة السامية في خدمة ضيوف الرحمن.وسخّرت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة التقنية والوسائل الحديثة لتقديم التوعية الشرعية، مع تيسير وصول الحاج إلى المعلومة الشرعية الصحيحة.وذلك بتفعيل خدمة الهاتف المجاني للتوعية الشرعية (8002451000) على مدار الساعة، للاستفادة منه في نشر المعلومات الصحيحة عن مناسك الحج والعمرة، وفق الكتاب والسنة النبوية، بعشر لغات عالمية.إلى جانب خدمة التوعية الشرعية عن بُعد عبر الاتصال المرئي، الذي يربط الحاج بنخبة من الدعاة والمترجمين المختصين في العلوم الشرعية.