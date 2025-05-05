شكرا لقرائتكم خبر عن المشيطي: المملكة أنجزت 93% من المؤشرات السنوية لرؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة م. منصور المشيطي أن المملكة حققت تقدمًا كبيرًا في مستهدفات رؤية 2030، إذ وصل الإنجاز إلى 93% من المؤشرات السنوية، و85% من المبادرات المنجزة أو على المسار.

وأشار إلى أن نهج الاستدامة الذي تتبناه منظومة "البيئة" في المحافظة على البيئة والحد من المخاطر في التصميم والتنفيذ والتشغيل، وإعطاء الأولوية لسلامة وصحة العاملين، هو نهج في كل المشاريع التنموية بالمملكة.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر السلامة والصحة المهنية الذي عقد في العاصمة الرياض.

إنجازات نوعية

وأشار المشيطي إلى أن المملكة أولت الإنسان أولوية قصوى، تمثلت في تأسيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، وتبني أفضل الممارسات الدولية، مؤكدًا أن بيئات العمل المستدامة تقل فيها الحوادث بنسبة 20% وفقًا لدراسات حديثة لمنظمة العمل الدولية.

وأوضح أن قطاع المياه في المملكة حقق إنجازات نوعية في مجال السلامة والصحة المهنية رغم تنفيذ آلاف المشاريع الضخمة، إذ سجلت أكثر من 190 مليون ساعة عمل آمنة، وسرعة استجابة لا تتجاوز 45 ثانية، مع عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات خطرة، بفضل تطبيق نظام إدارة السلامة في جميع المرافق التشغيلية في القطاع.



منجزات مبادرة السعودية الخضراء

وأشار إلى أن منظومة البيئة والمياه والزراعة تشرف على عدة برامج لحماية الأوساط البيئية، من بينها إطلاق مبادرة البرنامج الوطني لمراقبة التلوث السمعي والضوئي في المدن الكبرى، من خلال 25 محطة لمراقبة مستويات الضوضاء.إضافة إلى 100 محطة لرصد التلوث الضوئي، و240 محطة لرصد جودة الهواء، كونها تسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة لا تقل عن 11% وفقًا لتقرير حديث للمجلس العالمي للمباني الخضراء.

ونوه نائب وزير البيئة والمياه والزراعة بمنجزات مبادرة السعودية الخضراء التي كان لها دور محوري في زراعة أكثر من 141 مليون شجرة في مختلف مناطق المملكة منذ إطلاقها حتى الآن، وإعادة تأهيل أكثر من 313 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وحماية أكثر من 4 ملايين هكتار من الأراضي.

والفت إلى أن هذا التحسن البيئي ينعكس على سلامة وصحة العاملين، ويسهم في تعزيز بيئات عمل أكثر أمنًا واستدامة. وعن تحقيق السلامة والصحة المهنية في القطاع الزراعي، أكد المشيطي أن الوزارة تعتمد معايير سعودي جاب في القطاع، واعتُمدت 142 منشأة وفق ممارسات آمنة.

إلى جانب أنظمة رقابة متقدمة على المبيدات، ومنصات ذكية للتوعية والاستخدام، أدت إلى خفض المتبقيات لأقل من 2%، مشيرًا إلى أن تطبيق "مرشدك الزراعي" قدم أكثر من 6 ملايين استشارة عززت من سلامة الممارسات الزراعية.