شكرا لمتابعة خبر عن القحطاني: ثقتك دائما امتدها من الله ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالب مشهور مواقع التواصل، سلطان القحطاني، متابعيه بطلب المدد من الله عز وجل وحده.

وقال القحطاني في مقطع فيديو: ” أطلب المدد من الله عز وجل وحده، وخلي كل إمداداتك من المصدر، ثقتك دائما امتدها من الله، احذر أن تأخذها من مدح والدك أو والدتك، لكن لما تكون الثقة من المصدر فهي ممتدة”.

وتابع: “إذا جاك الراتب أو أموال احذر من قناعة أن هذا اللي جاك الفلوس منه لا، خلي دايما عندك مبدأ إن الرازق هو الله وحده، بحيث أن لو انقطعت هذه الوظيفة أو مات هذا الشخص اللي يعطيك الأموال، أنت صلتك بالله يخلق لك مصدر آخر”.

واختتم: “عود نفسك إن الهبات اللى تجيك من الله وحده، قناعة اذا عشتها راح تعيش الوفرة في كل شيء .. تدرب على ان كل شيء يأتيك من الله عز وجل حتى لا ينقطع المدد منك ابداً”.