شكرا لمتابعة خبر عن أمانة العاصمة المقدسة توفر مختبرات متنقلة للتأكد من سلامة الأغذية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال متحدث أمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، إن هناك أنظمة وإجراءات دقيقة وضعتها الأمانة للتأكد من سلامة الأغذية خلال موسم الحج.

وأضاف أنه يتم فحص الأغذية عبر أدوات الكشف السريع في مختبرات متنقلة تجنبا لصعوبة نقل العينات، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

ولفت إلى أن الأمانة شكلت فرق رقابية وعدد من الأخصائيين لفحص الأغذية، بجانب توفير عدد من المختبرات المتنقلة للتواجد في الأماكن المزدحمة للتغلب على صعوبة نقل العينات إلى المختبر المركزي.

ونوه بأن هذه المختبرات يتم إدارتها من قبل خبراء متخصصين في الكشف على سلامة الأغذية.