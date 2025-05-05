شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. أمطار رعدية متباينة الشدة على أجزاء من 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية والحدود الشمالية والجوف.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج.



طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس (بالإنذار الأحمر) من عواصف ترابية على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وتستمر العواصف حتى الساعة 9 صباحًا على الخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والجبيل والخفجي والنعيرية وقرية العليا.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وانعدام في مدر الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.

