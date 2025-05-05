شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 42 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

طقس الاثنين

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 42 درجة مئوية حسب تقريرعن درجات الحرارة العظمى اليوم الاثنين.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 42 درجة مئوية.- مكة المكرمة 36 درجة مئوية.- المدينة المنورة 36 درجة مئوية.- الرياض 39 درجة مئوية.- جدة 32 درجة مئوية.- أبها 24 درجة مئوية.- تبوك 36 درجة مئوية.- بريدة 36 درجة مئوية.- حائل 34 درجة مئوية.- الباحة 25 درجة مئوية.- عرعر 32 درجة مئوية.- سكاكا 31 درجة مئوية.- جازان 35 درجة مئوية.- نجران 35 درجة مئوية.- الخرج 40 درجة مئوية.- المجمعة 36 درجة مئوية.- وادي الدواسر 40 درجة مئوية.- الدوادمي 369 درجة مئوية.- شرورة 40 درجة مئوية.يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية والحدود الشمالية والجوف.