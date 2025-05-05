شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. نصائح مهمة من "الصحة" بسبب موجة الغبار الكثيفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غطت موجة غبار كثيفة سماء العاصمة الرياض أمس الأحد، ما أدى إلى تدنٍ ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية في الطرق والشوارع، وصل إلى حد شبه الانعدام على الطرق السريعة.

وفي ظل هذه الأجواء، جددت وزارة الصحة دعوتها للمواطنين والمقيمين كافة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية لتجنب الآثار الصحية للغبار، ونصحت بعدم التعرض المباشر له إلا في حالات الضرورة القصوى، حفاظًا على سلامة الجميع.

ارتداء الكمامات الطبية

وشددت الوزارة، تزامنًا مع التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، على أهمية ارتداء الكمامات الطبية ذات الكفاءة في تصفية الهواء عند الخروج، مع الحرص على تغييرها بشكل مستمر.



إرشادات خاصة لمرضى الربو

بالإضافة إلى ضرورة إحكام إغلاق أبواب ونوافذ المنازل لمنع تسرب الغبار إلى الداخل.

ووجهت "الصحة" إرشادات خاصة لمرضى الربو عن كيفية التعامل مع موجات الغبار والأتربة، وأكدت على أهمية التزامهم بأخذ البخاخ الوقائي الموصوف لهم من قبل الطبيب بانتظام، وضرورة حمل البخاخ الإسعافي الموسع للشعب الهوائية بشكل دائم لاستخدامه عند الحاجة.

ونبهت الوزارة إلى أهمية التوجه الفوري إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت أزمة الربو شديدة، ولم تتحسن الحالة بعد استخدام البخاخ الإسعافي.