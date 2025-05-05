شكرا لمتابعة خبر عن سبب تأجيل شركات الطيران رحلات طائراتها بفترة الظهيرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الطيار عبدالله بن صالح الغامدي سبب تأجيل شركات الطيران رحلاتها بفترة الظهيرة خلال فصل الصيف.

وأوضح “الغامدي” أن الشركات تتبع ذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال الظهيرة، مشيرا إلى أن الارتفاع العالي لدرجات الحرارة يؤثر سلبيا على أداء محركات الطائرات.

وأضاف أن درجة الحرارة العالية لا يجعل المحرك يعمل بكفاءة عالية، كما أنه الوقود له درجة حرارة معينة فأذا تم تجاوزها في الأرض يتم تأجيل الإقلاع.

وأشار إلى أن درجات الحرارة في الرياض والقصيم والمدينة المنورة والقصيم تصل إلى 55 درجة مئوية لذا يتم أحيانا تأجيل رحلات الطيران في فترة الظهيرة بها.

ونوه بأنه في حال تجاوزت حرارة الوقود 54 درجة يتم تأجيل الإقلاع حتى يبرد الوقود.