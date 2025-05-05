السعودية | الكويت: تحويل 3 رحلات لمطار الدمام بعد تعذر هبوطها لضمان سلامة حركة الملاحة الجوية والركاب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت الملاحة الجوية في الكويت تحويل 3 رحلات إلى مطار الدمام بسبب تعذر هبوطها في مطار الكويت الدولي، بسبب الحالة الجوية الاستثنائية التي تسود البلاد، وذلك بناء على اللوائح والتوصيات المعتمدة لضمان سلامة حركة الملاحة الجوية والركاب.

ونوه مدير إدارة الملاحة الجوية داوود الجراح، بأن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات وفق أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية المعتمدة إثر حالة عدم الاستقرار الجوي التي سادت البلاد.

ولفت إلى أن الحالة تمثلت في تكوّن سحب ركامية رعدية صاحبها نشاط ملحوظ في الرياح، حيث بلغت سرعتها أكثر من 35 عقدة ما يعادل 70 كيلومتراً في الساعة مع هبات تجاوزت 40 عقدة أي نحو 85 كيلومتراً في الساعة، ما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 300 متر.

وأشار إلى أنه تم تحويل رحلة قادمة من مطار أسيوط، إلى جانب رحلة من مطار القاهرة إلى مطار الدمام، كما جرى أيضاً تحويل رحلة طيران “إنديا غو” القادمة من مطار دلهي إلى مطار الدمام بعد دخولها في وضع الانتظار في الجو.

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