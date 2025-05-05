السعودية | إطلاق برنامج تطوير مهندسي الدرعية بنسخته الثالثة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أطلقت شركة الدرعية، النسخة الثالثة من “برنامج تطوير مهندسي الدرعية” المتخصص في استقطاب وتدريب الخريجين الذين يمتلكون نهج التفكير الهندسي، من خلال رحلة تدريبية متكاملة تمتد عامًا كاملًا.

ويستهدف البرنامج تدريب وتطوير 40 مهندسًا ومهندسة من حديثي التخرج من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، ممن لا تتجاوز خبرتهم المهنية 6 أشهر وهم خريجو عام 2024م وما بعده.

ويشترط على المتقدمين للبرنامج إتقان اللغتين العربية والإنجليزية، وأن يمتلكوا خبرات عملية مثل التدريب التعاوني أو المشاركة في المشاريع والمبادرات الجامعية، حيث يوفّر البرنامج فرص عمل متخصصة بدوام كامل مع جميع المزايا الوظيفية.

كما سيحظى المشاركون بالتدريب في أقسام التصميم والتطوير, وإدارة الأصول, وإدارة التقنية, ويُقدّم البرنامج محتوى تدريبيًّا عاليَ المستوى، يركّز على تطوير المهارات الشخصية والقيادية والعملية عبر ورش عملٍ نوعيةٍ وتدريبٍ عمليٍ بإشراف خبراء مميزين في مجالاتهم.

وسيعمل البرنامج في نسخته الثالثة على تطوير عددٍ من المهارات لدى المشاركين تشمل الكتابة المهنية، والعرض والتقديم وتحليل البيانات، وإدارة المشاريع، والتحليل المالي لغير الماليين، وحل المشكلات بطرق استراتيجية، ومهارات الذكاء العاطفي، وإدارة العمليات وغيرها.

وتأتي النسخة الثالثة من البرنامج استمرارًا لنجاح النسختين السابقتين، اللتين شهدتا تدريب 48 مهندسًا ومهندسة، بواقع 14 مشاركًا في النسخة الأولى، و34 مشاركًا في النسخة الثانية، حيث تجاوز العدد الإجمالي للمتقدمين 37 ألف مهندسٍ ومهندسة.

وتسهم شركة الدرعية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وجعل الدرعية وجهةً عالميةً للسياحة والتراث والثقافة، وتضم مكاتب لعشرات الآلاف من العاملين ومناطق فنية وثقافية ورياضية وترفيهية، حيث يجري إنشاء أكثر من 18 ألف وحدةٍ سكنيةٍ فاخرة، وأكثر من 40 فندقًا عالميًا، إضافة إلى المواقع الثقافية والتاريخية الفريدة والمتاحف والمرافق التعليمية والأكاديميات المتخصصة.

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