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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تنفيذ برنامج متكامل لصيانة وتأهيل الطرق استعدادًا للحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة العاصمة المقدسة تنفيذ برنامج متكامل لصيانة وتأهيل الطرق استعدادًا للحج.
ونفذت الأمانة برنامجًا متكاملًا لصيانة وتأهيل عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة في إطار استعداداتها المكثفة لموسم حج هذا العام 1446.
وشمل البرنامج أعمال الكشط والسفلتة وصيانة الطرقات والأرصفة وأعمال الدهانات المرورية، بمساحة إجمالية تجاوزت خمسين ألف متر مربع.
وأوضحت الأمانة أنها نفذت خطة عمل متكاملة وفق برنامج زمني جرى من خلاله التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ أعمال صيانة الطرق الرئيسية والمحورية وعدد من الشوارع الفرعية.
بالإضافة إلى تنفيذ أعمال كشط وإعادة سفلتة الطبقة السطحية للأسفلت بمساحة تجاوزت (30,929)م3، وإجراء أعمال الدهانات المرورية لمساحة تقدر بأكثر من (23,581)م2.
وشملت الأعمال المنفذة العديد من المواقع المهمة والمحاور الرئيسية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مثل طريق الملك فيصل وطريق الأمير محمد بن سلمان وطريق أجياد وطريق الملك عبد العزيز وطريق المسجد الحرام والطريق الدائري الثالث وطريق الملك عبد العزيز بمشعر منى.
يضاف إلى ذلك طريق علي بن أبي طالب ضمن نطاق المشاعر المقدسة، وطريق المسجد الحرام من تقاطع جسر الملك عبدالله باتجاه المشاعر المقدسة، والطريق المؤدي إلى المجازر، بالإضافة إلى عدد من المواقع المتفرقة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتهيئة الأجواء الآمنة والمريحة لهم، وضمان تنقلاتهم بطرق سهلة وميسرة داخل أرجاء العاصمة المقدسة.
ويأتي هذا تماشيًا مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتوفير جميع الإمكانات، وبذل أقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة.
ونفذت الأمانة برنامجًا متكاملًا لصيانة وتأهيل عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة في إطار استعداداتها المكثفة لموسم حج هذا العام 1446.
وشمل البرنامج أعمال الكشط والسفلتة وصيانة الطرقات والأرصفة وأعمال الدهانات المرورية، بمساحة إجمالية تجاوزت خمسين ألف متر مربع.
رفع كفاءة الطرقويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في رفع كفاءة الطرق وتطويرها والارتقاء بمستوى جودة الحياة ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
وأوضحت الأمانة أنها نفذت خطة عمل متكاملة وفق برنامج زمني جرى من خلاله التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ أعمال صيانة الطرق الرئيسية والمحورية وعدد من الشوارع الفرعية.
بالإضافة إلى تنفيذ أعمال كشط وإعادة سفلتة الطبقة السطحية للأسفلت بمساحة تجاوزت (30,929)م3، وإجراء أعمال الدهانات المرورية لمساحة تقدر بأكثر من (23,581)م2.
أعمال الصيانة الوقائية للأسفلتهذا إضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية للأسفلت بما مساحته (7500)م2، إلى جانب العديد من أعمال الصيانة مثل إصلاح الهبوطات والحفر بالشوارع وتحسين السلامة المرورية وصيانة اللوحات التحذيرية والأعمدة المرنة وغيرها من الأعمال.
وشملت الأعمال المنفذة العديد من المواقع المهمة والمحاور الرئيسية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مثل طريق الملك فيصل وطريق الأمير محمد بن سلمان وطريق أجياد وطريق الملك عبد العزيز وطريق المسجد الحرام والطريق الدائري الثالث وطريق الملك عبد العزيز بمشعر منى.
يضاف إلى ذلك طريق علي بن أبي طالب ضمن نطاق المشاعر المقدسة، وطريق المسجد الحرام من تقاطع جسر الملك عبدالله باتجاه المشاعر المقدسة، والطريق المؤدي إلى المجازر، بالإضافة إلى عدد من المواقع المتفرقة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
تأهيل وتطوير الطرقيذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تواصل جهودها في تنفيذ عدد من مشاريع الصيانة، التي تشمل تأهيل وتطوير الطرق والجسور والأنفاق والأرصفة وشبكات الإنارة في مواقع متفرقة.
وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتهيئة الأجواء الآمنة والمريحة لهم، وضمان تنقلاتهم بطرق سهلة وميسرة داخل أرجاء العاصمة المقدسة.
ويأتي هذا تماشيًا مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتوفير جميع الإمكانات، وبذل أقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة.