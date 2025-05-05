شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 مناطق.. إحباط 4 عمليات لتهريب وترويج مواد مخدرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في محافظة جدة القبض على مقيمين من الجنسية المصرية، لترويجهما مادة الحشيش المخدر.

وأُوقفا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا إلى جهة الاختصاص.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع حالة عمار بمنطقة تبوك، تهريب 14,070 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

عمليتان في عسير

ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 80 كيلوجرامًا من نبات القات.

واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسلموا والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.



الإبلاغ عن المخالفين

وأحبطت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة عسير تهريب 52 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في محافظة الفرشة، وسُلمت إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني Email:[email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.