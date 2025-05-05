السعودية | “إدارة المعرفة” توقّع مذكرة تفاهم إستراتيجية لتأهيل وتمكين منظمات القطاع غير الربحي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وقّعت مؤسسة إدارة المعرفة مذكرة تفاهم مع شركة تنمية القيادات، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى الإسهام في تأهيل وتمكين منظمات القطاع غير الربحي، وتفعيل ممارسات إدارة المعرفة بما يسهم في صناعة الأثر وتعزيز الكفاءة المؤسسية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات عدة تشمل: نشر مفهوم إدارة المعرفة وتوسيع نطاق ممارساته داخل المنظمات، وتأهيل كوادر خبيرة في هذا المجال الحيوي، إلى جانب إعداد وتقديم برامج تدريبية وزمالات مهنية تسهم في بناء قدرات مستدامة.

وأكد الجانبان أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار مشترك يسعى إلى تطوير بيئة العمل في منظمات القطاع غير الربحي، من خلال تمكين الأفراد وبناء منظومة معرفية متكاملة، تسهم في رفع جودة الأداء وتحقيق استدامة الأثر.

وتطمح هذه الشراكة إلى أن يكون في كل منظمة “سفير للمعرفة”، يقود التغيير من الداخل، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع غير الربحي وتمكينه من القيام بدوره التنموي ومساهمته في الناتج المحلي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط