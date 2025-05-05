السعودية | محافظ الدرعية يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة من طلاب جامعة المعرفة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رعى صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية، مساء أمس، حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة من طلبة جامعة المعرفة، وذلك بمقر الجامعة في الدرعية.

وبُدئ الحفل بالسلام الملكي، ثم مسيرة الخريجين، تلاها عرض مرئي عن جامعة المعرفة وإنجازاتها.

وألقيت كلمة الخريجين، التي عبروا فيها عن سعادتهم بنيل قطاف ثمرة الجهود التي بذلوها، مؤكدين سعيهم الحثيث لطلب العلم والمعرفة، خدمة للدين والوطن والقيادة.

من جهته، عبّر رئيس جامعة المعرفة، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الصغير، في كلمته عن شكره لسمو المحافظ على رعايته حفل التخريج.

وفي ختام الحفل، جرى تكريم الطلبة الخريجين، ثم تسلم سمو محافظ الدرعية هدية تذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل عدد من المسؤولين، وأولياء أمور الطلاب الخريجين، وقيادات الجامعة التعليمية والإدارية، وأعضاء هيئة التدريس.

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