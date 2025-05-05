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إطلاق "منصة التنقل الموحدة" لحجز عربات المسجد الحرام.. إليك الرابط

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

إطلاق "منصة التنقل الموحدة" لحجز عربات المسجد الحرام.. إليك الرابط

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين إطلاق "منصة التنقل الموحدة" نحو خدمة متكاملة لضيوف الرحمن.
وتسهل الخدمة حجز العربات في المسجد الحرام، ويمكن طلب الخدمة عبر هذا الرابط.

خطوات التسجيل

- زيارة المنصة.
- اختيار نوع الخدمة (عربة جولف - عربة يدوية بدافع - عربة مجانية دون دافع).
- تحديد نوع الرحلة (طواف - سعي - عمرة كاملة).
- اختيار التاريخ والوقت.
- إتمام عملية الحجز والدفع.
- تسلم التذكرة الإلكترونية.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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