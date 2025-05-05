شكرا لمتابعة خبر عن غبار كثيف يغطي سماء محافظة القريات والرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت محافظة القريات بشمال المملكة، وسماء العاصمة الرياض، اليوم الأحد، موجة غبار غطت سمائها و ضواحيها أدت إلى انعدام الرؤية.

وأظهرت مقاطع فيديو، غبار كثيف يلف أجواء محافظة القريات، وموجة غبارية تغطي سماء العاصمة الرياض أيضا، مما تسبب في تدني الرؤية الأفقية على الطرقات، خاصة مع تغير الأجواء وتحول المحافظة إلى ظلام في منتصف النهار.

وشهدت بعض مناطق المملكة حال من الغبار، وعقب الفلكي مُلهَم هندي إن حالة الغبار سمحت بإتاحة رؤية البقعة الشمسية بالعين المجدرة قبل الغروب الشمس.

وكانت الجمعية الفلكية بجدة قد أعلنت رصد بقعة شمسية امتدت عبر قرص الشمس لمسافة 140,000 كيلومتر.

وأوضحت الجمعية أن البقعة غطت مساحة تعادل 50% من مساحة بقعة كارينغتون الشهيرة عام 1859، مع وجود قلبين مظلمين رئيسيين وعدة نوى أصغر، وهي حتى الآن أكبر بقعة شمسية في عام 2025.

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