شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية يدشن مقر القوة الخاصة للأمن البيئي في المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، مقر القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة المدينة المنورة.

واطلع سموه على مرافق المبنى والتجهيزات الأمنية والأنظمة التقنية الحديثة التي تعزز من قدرات القوات في إنفاذ الأنظمة البيئية وحماية البيئة تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ودعمًا لأهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.

كما اطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على نظام ذكاء الأعمال إحدى الأدوات الإستراتيجية لتحليل البيانات واتخاذ القرارات لتحسين جودة الأداء الميداني، والأداء الهندسي لتمهيد الطرق وتعزيز موانع الحماية عليها باستخدام أحدث المعدات.

وتفقد سموه الفصيل الجبلي الذي تم استحداثه لتنفيذ المهام البيئية والأمنية والإنسانية في المواقع الجبلية الوعرة.

وأطلق سمو وزير الداخلية خلال التدشين منظومة المراقبة الأمنية (حمى) المكونة من طائرات دون طيار والكاميرات الحرارية وأنظمة القيادة والسيطرة؛ بهدف المراقبة الجوية والأرضية والإسناد العملياتي لتعزيز قدرات قوات الأمن البيئي برفع مستوى الكفاءة والفعالية في إنفاذ الأنظمة البيئية وتقليل التكاليف التشغيلية وتغطية المساحات الجغرافية الشاسعة.