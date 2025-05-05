شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين يتلقى دعوة الرئيس العراقي لحضور القمتين العربيتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة من الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، لحضور «الدورة العادية 34 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة»، و«الدورة العادية الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية»، اللتين يستضيفهما العراق الشهر الحالي.

وتسلم الدعوة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله بمقر الوزارة في الرياض، الأحد، الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. حضر الاستقبال السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية.

ووصل الدكتور فؤاد حسين إلى الرياض في وقت سابق، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية .