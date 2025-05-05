السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم ندوة “الصم والبكم في عصر الذكاء الاصطناعي تحديات وآفاق “بمحافظة عدن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ندوة توعوية بعنوان: (الصم والبكم في عصر الذكاء الاصطناعي: تحديات وآفاق) بمحافظة عدن، ضمن فعاليات مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة – المرحلة الثانية، بالتزامن مع أسبوع الأصم العربي.

وتضمنت الندوة تقديم أوراق عمل تناولت أنواع الإعاقة السمعية واستراتيجيات التواصل ولغة الإشارة، وواقع الإعاقة السمعية في اليمن والتحديات التي تواجه إدماج هذه الفئة، بالإضافة إلى عرض مرئي تناول أبرز مخرجات المشروع وتأثيره في مجتمع الصم والبكم.

ويأتي ذلك في إطار سعي مركز الملك سلمان للإغاثة لتعزيز فرص التعليم المستدام وتبني برامج ومشاريع نوعية تخدم فئة ذوي الإعاقة وإعادة دمجهم في المجتمع اليمني.

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