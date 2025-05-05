السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي للأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة الريحانية بتركيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي للأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة الريحانية بالجمهورية التركية، والمقام خلال الفترة من (27) أبريل وحتى (4) مايو (2025م)، بمشاركة (13) متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وركّب الفريق الطبي للتابع للمركز منذ بدء الحملة الأطراف الصناعية لـ (36) مستفيدًا، إلى جانب تركيب (40) جبيرة تقويمية مصنعة.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.

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