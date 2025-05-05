السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في طاجيكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في مدينة دوشانبي بجمهورية طاجيكستان الذي نُفذ خلال الفترة من (26) أبريل وحتى (3) مايو (2025م)، بمشاركة (21) متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وكشف الفريق الطبي للتابع للمركز خلال الحملة على (105) أفراد في عيادة الكشف الطبي وفحص الإيكو، وأجرى (133) عملية قسطرة قلبية، وتنفيذ (15) عملية قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي ذلك في إطار المبادرات الطبية التطوعية في تخصص جراحات القلب التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ بهدف تخفيف معاناة المرضى والمصابين في مختلف أنحاء المعمورة.

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