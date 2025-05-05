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شكرا لقرائتكم خبر عن "طريق مكة".. إندونيسيا تشيد بدور المملكة في تيسير رحلة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشاد رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية عبر "مبادرة طريق مكة” في تنظيم إجراءات السفر والحج.
وأعرب عن امتنانه لجميع الجهات المعنية في المملكة لما تبذله من جهود تسهم في تيسير رحلة الحجاج الإندونيسيين، وتُجسد حرص المملكة على خدمة ضيوف الرحمن.
وأشاد بدور المملكة في تيسير رحلة الحجاج، بدءًا من استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم، مرورًا بمغادرتهم حتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة.
وكذلك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.
وأعرب عن امتنانه لجميع الجهات المعنية في المملكة لما تبذله من جهود تسهم في تيسير رحلة الحجاج الإندونيسيين، وتُجسد حرص المملكة على خدمة ضيوف الرحمن.
مبادرة طريق مكةوأكد رئيس إندونيسيا خلال زيارته للصالة المخصصة لـ "مبادرة طريق مكة" في مطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا أن الإجراءات تسير بسلاسة ويُسر.
وأشاد بدور المملكة في تيسير رحلة الحجاج، بدءًا من استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم، مرورًا بمغادرتهم حتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة.
تنفيذ مبادرة طريق مكةوتنفذ وزارة الداخلية المبادرة في عامها السابع، بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وكذلك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.