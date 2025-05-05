شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عمليات مختلفة.. إحباط تهريب وترويج مواد مخدرة في جازان والان نبدء بالتفاصيل

إحباط تهريب القات في فيفا

الإبلاغ عن المخالفين

الدمام - شريف احمد - أحبطت الأجهزة الأمنية تهريب وترويج مواد مخدرة في جازان من خلال 4 عمليات مختلفة.أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 53.3 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات إلى جهة الاختصاص. ‏كما ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 40 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسلموا والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب 61 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة فيفا، وسُلمت إلى جهة الاختصاص.ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقة جازان القبض على مخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.وضُبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية، وأُوقفا واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا إلى جهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.