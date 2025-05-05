شكرا لقرائتكم خبر عن حاول إخفائهن في مخزن.. ضبط مقيم لنقله 4 وافدات مخالفات لأنظمة الحج والان نبدء بالتفاصيل

المخالفون لأنظمة الحج

الإبلاغ عن مخالفي تعليمات الحج

الدمام - شريف احمد - ضبطت قوات أمن الحج مقيمًا من الجنسية الغانية لقيامه بنقل 4 وافدات مخالفات لأنظمة وتعليمات الحج في مركبة يقودها من نوع حافلة.وحاول إيصالهن إلى مدينة مكة المكرمة دون حصولهن على تصريح بالحج، وذلك بإخفائهن في المخزن المخصص للحقائب، وأوقفوا وأحيلوا للجنة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.وكنات قبضت شرطة محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير على (5) مقيمين من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية.وذلك لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة.وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة، فيما يهيب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.وشدد على الإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.