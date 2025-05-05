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جامعة القصيم تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الإثنين

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  • جامعة القصيم تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الإثنين 1/2
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الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة القصيم، تحويل الدراسة الحضورية يوم غدٍ الإثنين 1446/11/7هـ، إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات جامعة القصيم في جميع مقرات الجامعة.
وأوضحت أن هذا القرار اتُخذ نظرًا للتقلبات الجوية، التي تشهدها منطقة القصيم.

إنجازات جامعة القصيم

من جهة أخرى كانت حققت جامعة القصيم إنجازًا أكاديميًا جديدًا بإدراج ستة تخصصات لأول مرة ضمن تصنيف (QS) الدولي للتخصصات لعام 2025.
وهو ما يُظهر التزامها في تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية وتعزيز مكانتها ضمن أفضل الجامعات العالمية.

التخصصات في جامعة القصيم

واشتمل التصنيف لأول مرة على تخصصات العلوم الاجتماعية والإدارية في المرتبة 297، والهندسة والتكنولوجيا في المرتبة 333، والصيدلة وعلم الأدوية في المرتبة 351.
وكذلك تخصص العلوم الطبية وعلوم الحياة في المرتبة 401، إضافة إلى تخصص الفنون والعلوم الإنسانية في المرتبة 401، والعلوم الطبيعية في المرتبة 501.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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