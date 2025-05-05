شاهد: موجة غبار كثيفة تضرب الرياض.. وتحذير بـ"الأحمر" من “الأرصاد” لتدني الرؤية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 مايو 2025, 8:25 مساءً

شهدت العاصمة الرياض مساء اليوم موجة غبارية كثيفة؛ تسببت في تدنٍّ ملحوظ بمستوى الرؤية الأفقية، وسط نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة. وأصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر، شمل منطقة الرياض وعددًا من محافظاتها، بينها: الحريق، والخرج، والدلم، وحوطة بني تميم.. محذرًا من عواصف ترابية وأتربة مثارة؛ تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، يصل إلى كيلومتر واحد أو أقل. ووفقًا لتحذير “الأرصاد”، بدأت الحالة الجوية السادسة مساء اليوم وتستمر حتى الخامسة من صباح غد الاثنين.

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