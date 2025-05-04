شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى دعوة من رئيس العراق لحضور القمتين العربيتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، دعوة من فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيقة، لحضور الدورة العادية (34) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والدورة العادية الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، اللذين تستضيفهما جمهورية العراق الشهر الجاري.

وتسلم الدعوة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.