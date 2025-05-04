ختام موسم ربيع عرعر

واشتملت الفعاليات، التي استمرت أربعة أيام، على عروض تراثية وركن للأسر المنتجة والحرف اليدوية، إلى جانب معرض للنباتات البرية ومسابقة «طبق المليحية» وفقرات مخصصة للأطفال؛ مما أسهم في تعزيز الوعي البيئي ودعم الحرفيين والمجتمع المحلي.
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