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ختام موسم ربيع عرعر

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ختام موسم ربيع عرعر

اختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمنطقة الحدود الشمالية، بالتعاون مع جمعية «أيادي شمالية» وعدد من الجهات، فعاليات موسم ربيع عرعر الذي أقيم في السوق الشعبي بمدينة عرعر، وشهد حضورًا لافتًا من مختلف الفئات.

واشتملت الفعاليات، التي استمرت أربعة أيام، على عروض تراثية وركن للأسر المنتجة والحرف اليدوية، إلى جانب معرض للنباتات البرية ومسابقة «طبق المليحية» وفقرات مخصصة للأطفال؛ مما أسهم في تعزيز الوعي البيئي ودعم الحرفيين والمجتمع المحلي.


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MO Nasa

MO Nasa

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