ضبط مقيم حاول إيصال 4 وافدات إلى مكة دون تصريح

معدل الإتمام في التعليم الابتدائي يفوق المتوسط والثانوي سجلت 5 مناطق ممثلة في: المدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، أكثر مناطق المملكة في معدل إتمام الذكور والإناث... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 06 ذو القعدة 1446 هـ 06 ذو القعدة 1446 هـ رسميا .. أتعاب المحاماة تتحول إلى سندات تنفيذية اكتسبت عقود أتعاب المحاماة صفة السند التنفيذي، وذلك عقب أن أطلق وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني «العقد الموحد لأتعاب المحاماة»،... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 06 ذو القعدة 1446 هـ 06 ذو القعدة 1446 هـ خطط مرحلية لتحسين المشهد الحضري أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية دور المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن مخالفات المركبات التي تتسبب في تشويه المشهد الحضري، ورصد... الرياض: الرياض: دوت الخليج 06 ذو القعدة 1446 هـ 06 ذو القعدة 1446 هـ ريف السعودية يطلق مسرعة التنمية والسياحة الريفية أطلق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية» مسرعة «ريف» لريادة الأعمال، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز وعي رواد... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 06 ذو القعدة 1446 هـ 06 ذو القعدة 1446 هـ خدمات تقنية بـ11 مطارا ضمن طريق مكة عزّزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» 11 مطارًا دوليًا في 7 دول اختيرت ضمن مبادرة طريق مكة، التي تنفذها وزارة... المناطق: دوت الخليج المناطق: دوت الخليج 06 ذو القعدة 1446 هـ 06 ذو القعدة 1446 هـ ختام موسم ربيع عرعر اختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمنطقة الحدود الشمالية، بالتعاون مع جمعية «أيادي شمالية» وعدد من الجهات، فعاليات موسم... عرعر: دوت الخليج عرعر: دوت الخليج 06 ذو القعدة 1446 هـ 06 ذو القعدة 1446 هـ البلديات تحث على الإبلاغ عن مخالفات المشهد الحضري أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية دور المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن مخالفات المركبات التي تتسبب في تشويه المشهد الحضري.وأوضحت... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 ذو القعدة 1446 هـ 06 ذو القعدة 1446 هـ

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