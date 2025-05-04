اخبار السعوديه

ضبط مقيم حاول إيصال 4 وافدات إلى مكة دون تصريح

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  • ضبط مقيم حاول إيصال 4 وافدات إلى مكة دون تصريح 1/3
  • ضبط مقيم حاول إيصال 4 وافدات إلى مكة دون تصريح 2/3
  • ضبط مقيم حاول إيصال 4 وافدات إلى مكة دون تصريح 3/3

معدل الإتمام في التعليم الابتدائي يفوق المتوسط والثانوي

سجلت 5 مناطق ممثلة في: المدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، أكثر مناطق المملكة في معدل إتمام الذكور والإناث...

44ff781c3c.jpgجازان: عبدالله سهل
0d120dd1f3.jpg06 ذو القعدة 1446 هـ

رسميا .. أتعاب المحاماة تتحول إلى سندات تنفيذية

اكتسبت عقود أتعاب المحاماة صفة السند التنفيذي، وذلك عقب أن أطلق وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني «العقد الموحد لأتعاب المحاماة»،...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: علي العمري
icon-clock.png06 ذو القعدة 1446 هـ

خطط مرحلية لتحسين المشهد الحضري

أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية دور المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن مخالفات المركبات التي تتسبب في تشويه المشهد الحضري، ورصد...

icon-byline.pngالرياض:
icon-clock.png06 ذو القعدة 1446 هـ

ريف يطلق مسرعة التنمية والسياحة الريفية

أطلق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية» مسرعة «ريف» لريادة الأعمال، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز وعي رواد...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png06 ذو القعدة 1446 هـ

خدمات تقنية بـ11 مطارا ضمن طريق مكة

عزّزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» 11 مطارًا دوليًا في 7 دول اختيرت ضمن مبادرة طريق مكة، التي تنفذها وزارة...

icon-byline.pngالمناطق: دوت الخليج
icon-clock.png06 ذو القعدة 1446 هـ

ختام موسم ربيع عرعر

اختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمنطقة الحدود الشمالية، بالتعاون مع جمعية «أيادي شمالية» وعدد من الجهات، فعاليات موسم...

icon-byline.pngعرعر: دوت الخليج
icon-clock.png06 ذو القعدة 1446 هـ
ع / بيئي / أمانة الشرقية ترفع 138 سيارة تالفة من شوارع الخفجي خلال 6 أشهر 1445-07-05 هـ(واس)

البلديات تحث على الإبلاغ عن مخالفات المشهد الحضري

أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية دور المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن مخالفات المركبات التي تتسبب في تشويه المشهد الحضري.وأوضحت...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png06 ذو القعدة 1446 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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