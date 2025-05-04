شكرا لمتابعة خبر عن الجمعية الفلكية بجدة: قمر ذو القعدة في طور التربيع الأول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يرصد القمر في طور التربيع الأول لشهر ذو القعدة اليوم الأحد 4 مايو 2025 في سماء العالم العربي ، وهو حدث فلكي مميز يوفر فرصة مثالية لمراقبة وتصوير سطح القمر.

وفي هذه المرحلة، يظهر نصف القمر مضاءً بينما النصف الآخر مظلم، مما يتيح للراصدين فرصة رؤية تفاصيل سطحه بوضوح، مثل الفوهات والجبال على طول الخط الفاصل بين الظل والنور.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها أن القمر سيشرق بعد الظهر بالتوقيت المحلي من الأفق الشمالي الشرقي، ويصل إلى أعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس، حيث سيكون في أوج ارتفاعه، مما يجعل فترة رصده مريحة وسهلة.

ويصل القمر إلى لحظة التربيع الأول عند الساعة 04:51 مساءً بتوقيت مكة (01:51 مساءً بتوقيت غرينتش)، حيث يكون قد أكمل ربع مداره حول الأرض هذا الشهر ، وسيظل القمر مرئيًا حتى ما بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مما يجعل هذه الفترة مثالية للرصد الفلكي.

وتعد فترة التربيع الأول فرصة رائعة لرصد التضاريس السطحية للقمر باستخدام المنظار أو التلسكوب صغير الحجم. في هذه المرحلة، يظهر الخط الفاصل بين النصف المضيء والنصف المظلم بوضوح، مما يبرز التضاريس الجبلية والفوهات بشكل ثلاثي الأبعاد.