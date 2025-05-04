شكرا لمتابعة خبر عن فلكي: حالة الغبار بالمملكة أتاحت لنا رؤية البقعة الشمسية بالعين المجدرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الفلكي مُلهَم هندي إن حالة الغبار على المملكة سمحت بإتاحة رؤية البقعة الشمسية بالعين المجدرة قبل الغروب الشمس.

وكانت الجمعية الفلكية بجدة قد أعلنت رصد بقعة شمسية امتدت عبر قرص الشمس لمسافة 140,000 كيلومتر.

وأوضحت الجمعية أن البقعة غطت مساحة تعادل 50% من مساحة بقعة كارينغتون الشهيرة عام 1859، مع وجود قلبين مظلمين رئيسيين وعدة نوى أصغر، وهي حتى الآن أكبر بقعة شمسية في عام 2025.

ولفتت إلى أن هذه البقع تتشكل عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي يكبح الحمل الحراري، وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينة مقارنة بما حولها، وفي العادة تظهر البقع ثنائية مع أقطاب مغناطيسية متعاكسة، ويمكن أن تبقى البقع لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع ولكنها في النهاية تنحل.