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النقل العام بالرياض يناشد الركاب: لا تجلسوا على أرضية القطار

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النقل العام بالرياض يناشد الركاب: لا تجلسوا على أرضية القطار

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الرياض - علي القحطاني - وجّه النقل العام لمدينة الرياض رسالة توعوية إلى مستخدمي قطارات الرياض، دعا فيها إلى ضرورة الالتزام بالسلوكيات العامة داخل عربات القطار، وتحديدًا تجنّب الجلوس على الأرض.

وأكد الحساب الرسمي للنقل العام لمدينة الرياض عبر منصة “إكس” أن شعور الإرهاق بعد يوم طويل مفهوم تمامًا، إلا أن الحفاظ على النظام واحترام المكان أمر أساسي لضمان راحة الجميع وجودة الخدمة المقدّمة.

وتأتي هذه الرسائل ضمن جهود توعوية مستمرة لتعزيز ثقافة استخدام وسائل النقل العام في بيئة حضرية متطورة، ضمن وسم #كل_درب_أقرب الذي يسعى لتقديم تجربة تنقل آمنة وسلسة ومستدامة في العاصمة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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