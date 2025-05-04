شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تفسر سبب الجدار الغباري في الرس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن سبب الحالة التي تأثرت بها محافظة الرس عصر الأمس.

وأضافت أن هذه الحالة كانت ناتجة عن تيارات هابطة نشأت بسبب السحب الرعدية الممطرة التي تشكّلت فوق المنطقة.

ولفت إلى أن هذه التيارات تُعدّ من التأثيرات المصاحبة للعواصف الرعدية، حيث تؤدي إلى رياح شديدة السرعة تُثير الأتربة والغبار بمعدلات متفاوتة، وقد بلغت أعلى سرعة للرياح في المنطقة عصر أمس أكثر من ٢٠ عقدة (٣٨ كلم/س).

يذكر أن محافظة الرس شهدت أمس جدار غباري هائل ما تسبب في تحول أماكن في المحافظة إلى ظلام دامس في منتصف النهار.

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