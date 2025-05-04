شكرا لمتابعة خبر عن المسند : هناك عواصف غبارية سودانية قد تؤثر على غرب المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، أن العواصف الغبارية الكبيرة التي تضرب السودان أحيانًا قد تعبر البحر الأحمر، لتصل إلى القطاع الغربي من المملكة.

وأضاف المسند، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” أن هناك صورة التقطها القمر الصناعي “MODIS” التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، بتاريخ 11 يوليو 2002، تُظهر بوضوح تحرك موجة غبارية كثيفة من السودان باتجاه الغرب بالمملكة.

ومن جانبه، أوضح أن الغبار الكثيف الناتج عن هذه العواصف يسهم في انخفاض درجات الحرارة بمعدل قد يصل إلى درجتين مئويتين أو أكثر، حسب كثافته.

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