شكرا لمتابعة خبر عن أمطار متفاوتة الشدة على معظم أنحاء المملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي بشأن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد الموافق 4 مايو 2025 (06-11-1446 هـ)، والذي يشير إلى توقعات بهطول الأمطار على بعض مناطق المملكة.

وتتراوح شدة الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، ما قد يؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق، ويصاحب هذه الأمطار رياح نشطة محملة بالغبار والبرد، مما يؤثر على مدى الرؤية الأفقية، خصوصاً في المناطق التالية:

مناطق أمطار غزيرة: جازان، عسير، الباحة، مكة، الرياض، القصيم.

مناطق أمطار خفيفة إلى متوسطة: حائل، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.

نشاط رياح وتأثر بالرؤية: المدينة المنورة.