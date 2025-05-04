التدريب التقني: تأهيل 1560 خريجًا وخريجةً في مجال التأمين وإدارة المخاطر

أهّلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1560 خريجًا وخريجةً تخصص التأمين وإدارة المخاطر، وذلك منذ بدء تخريج الملتحقين والملتحقات به وحتى نهاية الفصل الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المؤسسة تعمل على تحديث وتطوير التخصصات والبرامج التدريبية المقدمة في المنشآت التدريبية بشكل دائم، بهدف تلبية احتياج قطاع الأعمال من الكوادر الوطنية المؤهلة لسد الاحتياج الحالي والمستقبلي لأعمالها ومشاريعها.

وأضاف أن تخصص التأمين وإدارة المخاطر يعد من التخصصات النوعية التي بدأت المنشآت التدريبية بتخريج الملتحقين والملتحقات به منذ العام التدريبي 1441هـ، وذلك حسب دراسة المؤسسة والجهات المعنية الشريكة لها بأهمية هذا القطاع المتنامي بالمملكة.

وأشار العتيبي إلى أن عدد الكليات التقنية التي تقدم هذا التخصص بلغ 11 كلية تقنية، و6 كليات منها للبنات، و 5 كليات للبنين، مع العمل على تنفيذ خطط مستقبلية لزيادة عدد المنشآت التدريبية التي تقدم البرامج التدريبية في مجال التأمين، وذلك ضمن مشاريع ومبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تحديث التخصصات وزيادة الطاقة الاستيعابية للملتحقين بهذا المجال.