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السعودية | نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة

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  • السعودية | نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، معالي سفير جمهورية السودان لدى المملكة المُعين وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء، المُكلف بمهام رئيس الوزراء بجمهورية السودان الشقيقة السيد دفع الله الحاج علي.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان وتداعياتها والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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