السعودية | وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 42 موقعًا حول المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 42 موقعًا حول المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (42) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز الحيمة لمدة أربعة أيام، وفي مركز الحمرة لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مركز الحريضة لمدة أربعة أيام، وفي مركز كحلان لمدة يومين، وللنساء في مركز القوباء لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في ابتدائية ومتوسطة الحماطة بمحافظة رجال ألمع لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في الابتدائية الثانية بمحافظة محايل عسير لمدة يومين، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في ثانوية الفيصل بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين، وللنساء في الثانوية العشرون بمحافظة خميس مشيط لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال في مركز السرح لمدة يوم.

وفي المنطقة الشرقية تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال والنساء في شركة أرامكو روان للحفر البحري، ويوم الاثنين للرجال في فرع جامعة حفر الباطن بالخفجي، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في المتوسطة السابعة والعشرون للبنات بحفر الباطن، وابتدائية صقر الجزيرة للبنات بالدمام، والمتوسطة الثانية عشر للبنات بالدمام، ويوم الأربعاء في الابتدائية الثامنة والأربعون للبنات بحفر الباطن، وابتدائية خالد بن خزام للبنات بالدمام، والمتوسطة الثانية للبنات بالدمام لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في متوسطة الهمجة، ومتوسطة وثانوية ابانات، ومركز مسكة لمدة ثلاثة أيام لكلٍ منهم، وللنساء في الابتدائية الثامنة بمحافظة البكيرية، ويوم الأربعاء في متوسطة الشيحية، وللرجال في متوسطة نهاوند بمركز الخبراء، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للنساء في الابتدائية السابعة بمحافظة البكيرية لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة حائل تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها يوم الثلاثاء للنساء في الابتدائية الخامسة للبنات، ويوم الأربعاء للرجال في متوسطة مجاهد، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للنساء في الابتدائية العشرون لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتوفر الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في مركز النبك أبو قصر بمحافظة طبرجل، ومتوسطة صلاح الدين الأيوبي بمدينة سكاكا، وللنساء في ابتدائية النبك أبو قصر لتحفيظ القران الكريم للبنات، والابتدائية الأولى للبنات بالطوير لمدة يومين لكل موقع.

وفي منطقة الباحة تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في مركز بيده، ويوم الثلاثاء في مركز معشوقة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مدرسة المروة الابتدائية بمحافظة المخواة لمدة يومين لكل موقع.

وفي منطقة مكة المكرمة تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكلٍ منهما، ويوم الثلاثاء في مركز القفيف لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم.

وفي منطقة الحدود الشمالية توفر الوحدات المتنقلة خدماتها يوم الخميس للرجال في مدرسة متوسطة وثانوية طلعة التمياط للبنين بمحافظة رفحاء لمدة يوم واحد، فيما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران خدماتها اليوم للرجال في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجران، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء قي المتوسطة الحادية عشرة بنجران لمدة يومين لكلٍ منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط