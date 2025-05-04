شكرا لقرائتكم خبر عن لبيئة ابتكارية.. إطلاق مسرعة "ريف السعودية" لريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

وزارة البيئة والمياه والزراعة

ريف السعودية

الدمام - شريف احمد - أطلق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية" مسرعة "ريف" لريادة الأعمال، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز وعي رواد الأعمال في مجالي التنمية والسياحة الريفية بأهمية ريادة الأعمال.وذلك من خلال زيارات ميدانية للشركات الكبرى في منطقة الرياض، على مدى 3 أيام لتمكين المشاركين من التعرف على بيئة العمل الابتكارية والنماذج التجارية الناجحة.وأكد مساعد الأمين العام لبرنامج "ريف السعودية" للإعلام والاتصال ماجد البريكان، أن إطلاق المسرعة يعكس التزام البرنامج بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال بناء منظومة ريادية متكاملة تدعم الابتكار في القطاع الريفي الزراعي وتسهم في تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية.وأضاف البريكان أن المسرعة ستعزز التعاون والتواصل مع المسؤولين في وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتوفير تجربة تعليمية عملية وتبادل المعرفة والخبرات، وبناء شبكة علاقات مهنية تحفز الابتكار والإبداع لدى رواد الأعمال.وأوضح أن البرنامج سيمكن أكثر من 50 رائدًا للأعمال من الاطلاع على نماذج أعمال ناجحة عبر زيارة شركات رائدة في القطاع، وفهم استراتيجيات النمو والتوسع، ومواجهة التحديات التي تمر بها تلك الشركات.كما سيفتح البرنامج حوارًا لتبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين وأصحاب الشركات، مع التركيز على تعزيز ثقافة التعلم المستمر وإبراز أهمية الابتكار وتحفيز المشاركين لتطبيق الأفكار المكتسبة في مشاريعهم الريادية.يُذكر أن مسرعة "ريف" تأتي ضمن جهود برنامج "ريف السعودية" لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال دعم الابتكار والتنمية المستدامة في القطاع الريفي الزراعي ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية.