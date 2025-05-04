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شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات بجودة عالية للحجاج.. تعرف على أهداف مبادرة "طريق مكة" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تهدف مبادرة "طريق مكة" إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر.
ويكون ذلك بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.
وزار رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، اليوم، الصالة المخصصة لـ "مبادرة طريق مكة" في مطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا.
وجاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، ووزير الشؤون الدينية الإندونيسي نصر الدين عمر. واطلع رئيس جمهورية إندونيسيا على سير العمل في صالة المبادرة في مطار جاكرتا الدولي.
وتنفذ وزارة الداخلية مبادرة "طريق مكة" في عامها السابع بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وكذلك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.
ويكون ذلك بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.
مبادرة "طريق مكة"هذا بجانب ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.
وزار رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، اليوم، الصالة المخصصة لـ "مبادرة طريق مكة" في مطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا.
وجاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، ووزير الشؤون الدينية الإندونيسي نصر الدين عمر. واطلع رئيس جمهورية إندونيسيا على سير العمل في صالة المبادرة في مطار جاكرتا الدولي.
تسهيل وتيسير رحلة ضيوف الرحمنكما استمع إلى شرح عن الإجراءات المنفذة لتسهيل وتيسير رحلة ضيوف الرحمن، وتسريع إنهاء إجراءاتهم في وقت قياسي، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات لهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وتنفذ وزارة الداخلية مبادرة "طريق مكة" في عامها السابع بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وكذلك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.