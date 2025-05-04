شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات بجودة عالية للحجاج.. تعرف على أهداف مبادرة "طريق مكة" والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية