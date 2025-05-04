شكرا لقرائتكم خبر عن الأكبر من نوعها.. "السديس" يعلن خطة تشغيلية غير مسبوقة لحج 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

الخطة التشغيلية لحج 1446هـ

حزمة إثرائية رقمية ذكية هي الأكبر

الدمام - شريف احمد - أعدّت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الخطة التشغيلية الإثرائية الأكبر في تاريخها لموسم حج 1446هـ.وسيعلن عنها يوم الخميس المقبل، مستندة إلى رؤية استراتيجية تتمحور حول خدمة الحاج، وتدعيم المسارات الذكية، وتفعيل روبوتات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية بعدة لغات لإيصال رسالة الحج إلى العالم وتعزيز تجربة ضيوف الرحمن.جاء ذلك خلال اجتماع عقده الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بمكتبه في مكة المكرمة مع وكلاء الرئاسة في الحرمين الشريفين، لاعتماد الخطة التشغيلية وضمان حوكمتها وقياس أثرها، بما يتناسب مع الأعداد المليونية المتوقعة في الموسم.وأكد السديس أن محورية خدمة الحاج، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتنفيذ مبادرات علمية وفكرية وإرشادية متميزة، تشكل مرتكزًا رئيسيًا للخطة، إلى جانب تعزيز قيم الوسطية والتسامح والاعتدال، وتعميق أبعاد الرحلة الإيمانية للحاج عبر برامج عالمية الأثر والفائدة.وشدد على أهمية دعم مسارات الرقمنة، وتوسيع نطاق التطبيقات الذكية، وتهيئة أجواء إيمانية وروحانية تسهم في أداء المناسك بيسر وسكينة.كما عبّر عن اعتزازه بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للحرمين الشريفين، وحرصها الدائم على راحة ضيوف الرحمن والعاملين في خدمتهم.وتتضمن الخطة الإعلان عن حزمة إثرائية رقمية ذكية هي الأكبر من نوعها، تشمل: تدشين النسخة الثانية من الروبوت الاصطناعي «منارة 2» بعدة لغات، والنسخة المطورة من الشاشات التفاعلية الذكية، والمقرأة العالمية الإلكترونية، وتطبيق سورة الفاتحة الرقمي.فضلًا عن مبادرات تخصصية تتناسب مع طبيعة الموسم وتلبي احتياجات الحجاج، بما يسهم في أداء مناسكهم على النهج النبوي الكريم.