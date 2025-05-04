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"سواعد" تفوز بجائزة التميز في المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة للعام الثالث على التوالي

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  • "سواعد" تفوز بجائزة التميز في المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة للعام الثالث على التوالي 1/2
  • "سواعد" تفوز بجائزة التميز في المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة للعام الثالث على التوالي 2/2

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- بواسطة أيمن الوشواش - الأحد - 04 مايو 2025

Sun - 04 May 2025

مكة - الرياض

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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