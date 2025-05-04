شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد لائحة لضبط ساعات عمل سائقي الشاحنات وتعزيز السلامة على الطرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تطبيق تنظيم جديد يهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق وتحسين بيئة العمل لسائقي الشاحنات في المملكة.

ويتضمن هذا التنظيم تحديد ساعات القيادة وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، بما يضمن تقليل الإرهاق وتحسين كفاءة عمليات النقل.

وتم تحديد الحد الأقصى لساعات القيادة اليومية بـ 9 ساعات، مع إمكانية تمديدها إلى 10 ساعات مرتين أسبوعيًا.

ويُلزم السائق بالحصول على فترة راحة لا تقل عن 45 دقيقة بعد كل 4 ساعات ونصف من القيادة المستمرة.

ويجب أن يحصل السائق على راحة يومية لا تقل عن 11 ساعة خلال كل 24 ساعة، بالإضافة إلى راحة أسبوعية لا تقل عن 48 ساعة بعد 6 أيام عمل متتالية.

ويأتي هذا التنظيم في إطار جهود الهيئة لتحسين بيئة عمل سائقي الشاحنات وضمان التوازن بين متطلبات التشغيل والسلامة العامة، مما يعزز من كفاءة وأمان عمليات النقل في المملكة.

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