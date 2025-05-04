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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية: التزامات برنامج "سخاء" تجاوزت 6 مليارات ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج ”سخاء“، المهندس أحمد الراجحي، عن أن حجم الالتزام المالي للبرنامج قد تجاوز 6 مليارات ريال، بفضل مساهمةٍ سخيةٍ من 29 باذلًا وباذلةً من رجال وسيدات الأعمال، لتنفيذ 51 مشروعًا تنمويًا غطت مختلف مناطق المملكة، استفاد منها أكثر من 400 ألف مستفيد، إلى جانب توفير أكثر من 6 آلاف فرصة وظيفية لدعم التمكين الاقتصادي المستدام.
جاء ذلك خلال رعايته لحفل برنامج ”سخاء“ الذي أقيم احتفاءً بمسيرته التنموية الغنية بالعطاء، واستعراضًا لإنجازاته في تعزيز التنمية المجتمعية المستدامة، ضمن إطار رؤية السعودية 2030م.
وشهد الحفل حضور أصحاب السمو والمعالي وجمعٍ كريم من الباذلين أصحاب الأثر من رجال وسيدات الأعمال، ونخبة من القيادات الوطنية وصُنّاع القرار، تأكيدًا لمكانة البرنامج ودوره البارز في ترسيخ ثقافة العطاء وتعزيز الشراكات التنموية الفاعلة.
وفي كلمته خلال الحفل، رفع المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - على دعمهما الكبير والمستمر للمبادرات التنموية، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له الأثر الأكبر في تحقيق هذه المنجزات النوعية.
وأوضح أن برنامج ”سخاء“ يجسد نموذجًا وطنيًا رائدًا في العمل التنموي، ويُسهم بفعالية في تحقيق التنمية الشاملة من خلال تمكين الباذلين الأفراد وتعزيز الشراكات مع القطاعات المختلفة، معربًا عن تطلعه إلى استمرار نمو البرنامج وزيادة أثره الإيجابي في المجتمع.
واختُتم الحفل بتجديد التأكيد على استمرار برنامج ”سخاء“ في مسيرته الملهمة، مستلهمًا من توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - العزم على تعزيز الأثر الوطني وتوسيع نطاق المستفيدين، وتحقيق تنمية مجتمعية شاملة تخدم أبناء وبنات الوطن في كافة مناطقه.
جاء ذلك خلال رعايته لحفل برنامج ”سخاء“ الذي أقيم احتفاءً بمسيرته التنموية الغنية بالعطاء، واستعراضًا لإنجازاته في تعزيز التنمية المجتمعية المستدامة، ضمن إطار رؤية السعودية 2030م.
وشهد الحفل حضور أصحاب السمو والمعالي وجمعٍ كريم من الباذلين أصحاب الأثر من رجال وسيدات الأعمال، ونخبة من القيادات الوطنية وصُنّاع القرار، تأكيدًا لمكانة البرنامج ودوره البارز في ترسيخ ثقافة العطاء وتعزيز الشراكات التنموية الفاعلة.
تحقيق التنمية الشاملةوتضمن الحفل عرضًا لرؤية برنامج ”سخاء“ وأبعاده الاستراتيجية، واستعراضًا لمجموعة من المشاريع والمبادرات المؤثرة التي نفذها، إلى جانب قصص ملهمة للباذلين، عكست الأثر الملموس للبرنامج في مختلف القطاعات الحيوية.
وفي كلمته خلال الحفل، رفع المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - على دعمهما الكبير والمستمر للمبادرات التنموية، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له الأثر الأكبر في تحقيق هذه المنجزات النوعية.
وأوضح أن برنامج ”سخاء“ يجسد نموذجًا وطنيًا رائدًا في العمل التنموي، ويُسهم بفعالية في تحقيق التنمية الشاملة من خلال تمكين الباذلين الأفراد وتعزيز الشراكات مع القطاعات المختلفة، معربًا عن تطلعه إلى استمرار نمو البرنامج وزيادة أثره الإيجابي في المجتمع.
تحفيز المبادرات النوعيةوأكد الأمين العام لبرنامج ”سخاء“، المهندس عبد العزيز بن محمد الحسين، أن البرنامج يواصل التزامه بتحفيز المبادرات النوعية التي تلامس احتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من المشاريع التنموية التي تعزز من أثر التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة
واختُتم الحفل بتجديد التأكيد على استمرار برنامج ”سخاء“ في مسيرته الملهمة، مستلهمًا من توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - العزم على تعزيز الأثر الوطني وتوسيع نطاق المستفيدين، وتحقيق تنمية مجتمعية شاملة تخدم أبناء وبنات الوطن في كافة مناطقه.