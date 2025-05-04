شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. استقبال أولى رحلات الحجاج القادمين من إيران والان نبدء بالتفاصيل

إنهاء إجراءات الحجاج

الدمام - شريف احمد - استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة اليوم، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأداء فريضة حج هذا العام 1446هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.وكانت الجوازات قد أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، عبر المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية.سبق واستقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز أمس، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية إندونيسيا لأداء فريضة حج هذا العام 1446هـ.