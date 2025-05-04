شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على جازان والباحة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، إنذارًا أحمرًا بشأن حالة الطقس في منطقة جازان، منبَّهًا من هطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وذلك على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعيدابي، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة.وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.من ناحية أخرى، رفع المركز درجة الإنذار في منطقة الباحة والأجزاء المحيطة بها إلى تحذير متقدم، بهطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.وأوضح أن التحذير يشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.وفي السياق ذاته، أصدر المركز تنبيهًا متقدّم بهطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات القطاع التهامي المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.