اخبار السعوديه

إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على جازان والباحة

0 نشر
واس- جيزان 0 تبليغ

  • إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على جازان والباحة 1/2
  • إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على جازان والباحة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على جازان والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، إنذارًا أحمرًا بشأن حالة الطقس في منطقة جازان، منبَّهًا من هطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وذلك على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعيدابي، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، ومركز الفطيحة.
وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

طقس

من ناحية أخرى، رفع المركز درجة الإنذار في منطقة الباحة والأجزاء المحيطة بها إلى تحذير متقدم، بهطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.
وأوضح أن التحذير يشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.
وفي السياق ذاته، أصدر المركز تنبيهًا متقدّم بهطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات القطاع التهامي المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا