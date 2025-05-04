إطلاق عمارة مكة والمشاعر لترسيخ الإرث المعماري للعاصمة المقدسة

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الرياض - علي القحطاني - أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم رسميًا “عمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة”، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الإرث المعماري العريق للعاصمة المقدسة ومشاعرها، بما يعكس مكانتها الروحية والتاريخية، ويعزز من جودة الحياة للسكان والزوار.

وأكدت الهيئة الملكية أن عمارة مكة المكرمة تعتمد على ثلاثة مصادر معمارية: التوسعة السعودية الثانية للمسجد الحرام، التي تعد مصدرًا معماريًا محوريًا، والمناظر الطبيعية، والعمارة التقليدية.

وتم صياغة موجهات التصميم ضمن ستة محاور رئيسة تشمل: الوحدانية، والحرم، والخشوع، والحركة، والطبيعة، والتجريد، للحفاظ على الروحانية الخاصة بالمكان وتعزيز تجربة ضيوف الرحمن.

ويهدف إطلاق “عمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة” إلى تطوير المشهد العمراني بشكل مستدام ومتوازن من خلال استخدام مواد محلية تعكس البيئة الطبيعية لمكة المكرمة، وتوفير بدائل متنوعة للبناء تسهم في تعزيز التناسق العمراني.

وتسعى الموجهات التصميمية إلى تحقيق التكامل بين الأصالة والتجديد، وتحسين جودة الحياة، وإيجاد بيئة حضرية تليق بمكانة مدينة مكة المكرمة عالميًا.

وأوضحت الهيئة الملكية أن هذه الخطوة تمثل نتاج عمل تكاملي شاركت فيه مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى القطاع الخاص ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التصميم العمراني والتخطيط الحضري، مؤكدةً أن أصالة عمارة مكة المكرمة تسهم في تعزيز المشهد الحضري لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتدعم رؤية العمارة السعودية في إبراز طابع المدن السعودية، مع مراعاة الجوانب التاريخية والثقافية والاقتصادية.

ويُعد إطلاق عمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة جزءًا من خطة شاملة تقودها الهيئة الملكية؛ بهدف تطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بما يشمل مشروعات عمرانية واقتصادية واجتماعية، للارتقاء بجودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.