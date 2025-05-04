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المملكة تدين استهداف المرافق الحيوية في بورتسودان وكسلا بالسودان

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المملكة تدين استهداف المرافق الحيوية في بورتسودان وكسلا بالسودان

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الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في “بورتسودان وكسلا” بجمهورية السودان، وهو ما يمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي، مطالبةً بالوقف الفوري للحرب في السودان وتجنيبه وشعبه الشقيق المزيد من المعاناة والدمار.

وجددت المملكة موقفها بأن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني ـ سوداني يحترم سيادة ووحدة السودان، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية.

وأكدت وزارة الخارجية رفض المملكة لهذه الانتهاكات، مشددةً على ضرورة توفير الحماية للمدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023م.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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