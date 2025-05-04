السعودية | طيران ناس يبدأ عملياته التشغيلية لنقل 120 ألف حاج من 15 دولة خلال موسم حج 1446هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن بدء عملياته التشغيلية لنقل أكثر من 120 ألف حاج من 15 دولة خلال موسم الحج لهذا العام 1446هـ (2025) مستفيداً من توسع أسطوله وتضاعف عملياته في مراكز عملياته التشغيلية في كل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.

وتمتد الفترة التشغيلية لخطة طيران ناس للحج هذا العام إلى 72 يوماً، لنقل حجاج من قارتي آسيا وأفريقيا. وستخدم عملياته خلال موسم الحج وجهات في 15دولة، وهي المغرب، وجيبوتي، وموريتانيا، والجزائر، والهند، وجزر القمر، وبنغلاديش، وتوغو، وإيران، وساحل العاج، ونيجيريا، وكازاخستان، والسنغال، وغانا، وأوزباكستان..

كما يشارك طيران ناس أيضاً في مبادرة طريق مكة، التي تم إطلاقها عام 2019 ضمن برامج رؤية السعودية 2030 لخدمة ضيوف الرحمن، وتهدف إلى استقبال الحجاج وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر بالتوائم مع أهداف برنامج تجربة الحجاج الرامية إلى تسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

ويشغّل طيران ناس 139 خط سير إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتوائم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

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